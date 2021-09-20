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Дома престарелых в Московской области
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Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Россия, Московская область, городской округ Подольск
Частный
Без комиссии
Цена
от 790 ₽/сут
Московская область, Ногинский район, д. Пашуково
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Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Дом престарелых находится в коттеджном поселке Восход-1, входящего в состав городского окр...
Московская область, Химки, мкр Левобережный ,ст "Восход-1", 3-я линия,дом 92
Частный
Без комиссии
Цена
от 1300 ₽/сут
Дом престарелых находится в деревне Ямонтово Новомосковского АО. Добраться туда можно на а...
г. Москва, Новомосковский АО пос. Воскресенское, д. Ямонтово, ул. Ясная, д. 14
Частный
Без комиссии
Цена
от 1200 ₽/сут
Московская область, Ленинский район, пос. Мещерино, Диалог, д.2
Частный
Без комиссии
Цена
от 890 ₽/сут
Московская область, Ленинский район, село Молоково
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Ленинградская область, Приозерский район пос. Мичуринское, пер. Озерный, д.1а.
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
г. Москва, Рязанский проспект, дом 16, 4 корпус, 6 этаж
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Домодедовский район, СК Южное-2, дом 121
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Россия, Московская область, Раменский район, деревня Верея
Частный
Без комиссии
Цена
от 750 ₽/сут
г. Пушкино микрорайон Звягино, улица 5-ая полевая дом 20.
Московская область, г. Электроугли, ул.Рогожская, д.7
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Россия, Московская область, Раменский район, Вялковское сельское поселение, деревня Вялки
Московская обл., Ленинский р-н, Мамоново, Малиновая 24
Московская область, д. Мишуткино, ул. Парковая, д. 7
Частный
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Московская область, Мытищинский район, с. Федоскино
Московская область, Домодедовский район, деревня Новосьяново
Частный
Без комиссии
Цена
от 790 ₽/сут
Пансионат располагается в поселке Ершово Одинцовского района. Добраться туда можно пешком от метр...
Московская область, Одинцовский р-н, сельское поселение Ершово, дом 240.
Без комиссии
Цена
от 1000 ₽/сут
Пансионат находится в деревне Аносино Истринского района, куда можно добраться на автобусе 409 от...
Истринский р-н, д. Аносино, ул. Троицкая, д.8
Частный
Без комиссии
Цена
от 1200 ₽/сут
Пансионат находится в поселке Лесные Поляны Пушкинского района. Добраться туда можно на автобусе ...
141212, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, микрорайон Любимовка, ул. Сиреневая, дом 26