Дома престарелых в Московской области

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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    8
    Очень хорошо
    Рейтинг по отзывам
    Социальный пансионат для пожилых в Подольске

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    Россия, Московская область, городской округ Подольск
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 790 ₽/сут
    8
    Очень хорошо
    Рейтинг по отзывам
    Уютный пансионат для пожилых - Щелковский

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    Адрес
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    Московская область, Ногинский район, д. Пашуково
    1 отзыв от постояльцев
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    +7фото
    Частный
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    Цена
    от 1000 ₽/сут
    10
    Превосходно
    Рейтинг по отзывам
    Дом для престарелых в Химках Уютный дом

    Дом престарелых находится в коттеджном поселке Восход-1, входящего в состав городского окр...

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    Московская область, Химки, мкр Левобережный ,ст "Восход-1", 3-я линия,дом 92
    1 отзыв от постояльцев
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    Рядом с населенными пунктами
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    Частный
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    Цена
    от 1300 ₽/сут
    Частный дом престарелых МИРРА в Ямонтово

    Дом престарелых находится в деревне Ямонтово Новомосковского АО. Добраться туда можно на а...

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    г. Москва, Новомосковский АО пос. Воскресенское, д. Ямонтово, ул. Ясная, д. 14
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1200 ₽/сут
    Частный дом престарелых МИРРА в Мещерино

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    Адрес
    Отзывы
    Московская область, Ленинский район, пос. Мещерино, Диалог, д.2
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 890 ₽/сут
    Дом престарелых Молоково

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    Московская область, Ленинский район, село Молоково
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    10
    Превосходно
    Рейтинг по отзывам
    УКСС дом престарелых в Мичуринском

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    Отзывы
    Ленинградская область, Приозерский район пос. Мичуринское, пер. Озерный, д.1а.
    1 отзыв от постояльцев
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    +2фото
    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    8
    Очень хорошо
    Рейтинг по отзывам
    Частный дом престарелых Старость-радость в Москве

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    г. Москва, Рязанский проспект, дом 16, 4 корпус, 6 этаж
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    Дом для престарелых Южное сети Твой Дом — Домодедовский район

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    Домодедовский район, СК Южное-2, дом 121
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    +3фото
    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    6
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых сети Добрые Сердца в деревне Верея

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    Адрес
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    Россия, Московская область, Раменский район, деревня Верея
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 750 ₽/сут
    9
    Превосходно
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для престарелых сети Долгожитель Пушкино

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    г. Пушкино микрорайон Звягино, улица 5-ая полевая дом 20.
    2 отзыва от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    10
    Превосходно
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых людей Электроугли

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    Московская область, г. Электроугли, ул.Рогожская, д.7
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
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    Цена
    от 1000 ₽/сут
    8
    Очень хорошо
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    Пансионат для пожилых сети Добрые Сердца в деревне Вялки

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    Отзывы
    Россия, Московская область, Раменский район, Вялковское сельское поселение, деревня Вялки
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    Частный пансионат для престарелых Ника в Мамоново

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    Отзывы
    Московская обл., Ленинский р-н, Мамоново, Малиновая 24
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    9
    Превосходно
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат социальных услуг для пожилых Аннушка в Мишуткино

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    Адрес
    Отзывы
    Московская область, д. Мишуткино, ул. Парковая, д. 7
    2 отзыва от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    Дом престарелых Родные люди в Федоскино

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    Отзывы
    Московская область, Мытищинский район, с. Федоскино
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    8
    Очень хорошо
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых Уют в Домодедово

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    Отзывы
    Московская область, Домодедовский район, деревня Новосьяново
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 790 ₽/сут
    4
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых Осень жизни в Ершово

    Пансионат располагается в поселке Ершово Одинцовского района. Добраться туда можно пешком от метр...

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    Московская область, Одинцовский р-н, сельское поселение Ершово, дом 240.
    2 отзыва от постояльцев
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    Без комиссии
    Цена
    от 1000 ₽/сут
    6
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых Подмосковные вечера (Аносино)

    Пансионат находится в деревне Аносино Истринского района, куда можно добраться на автобусе 409 от...

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    Истринский р-н, д. Аносино, ул. Троицкая, д.8
    1 отзыв от постояльцев
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    Частный
    Без комиссии
    Цена
    от 1200 ₽/сут
    6
    Рейтинг по отзывам
    Пансионат для пожилых VIP-пенсионер в Пушкинском районе

    Пансионат находится в поселке Лесные Поляны Пушкинского района. Добраться туда можно на автобусе ...

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    Адрес
    Отзывы
    141212, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, микрорайон Любимовка, ул. Сиреневая, дом 26
    2 отзыва от постояльцев
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